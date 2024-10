Letos v květnu NATO otevřelo první Centrum pro zabezpečení kritické podmořské infrastruktury (CUI). Jedná se o centrum zaměřené na bezpečnost podmořských energetických potrubí a kabelů. Toto centrum pomáhá veliteli spojeneckého námořního velitelství NATO.

Nyní Norsko a Německo navrhují vytvoření regionálních CUI center pro různé námořní oblasti v zóně odpovědnosti NATO: Severní moře, Atlantický oceán, Baltské moře, Středozemní moře a Černé moře.

Centra by monitorovala podmořskou infrastrukturu a s pomocí regionálních odborníků by zlepšila situační povědomí v podmořském prostoru. Regionální CUI by mohla být řízená jedním nebo více spojenci.

Zdroj: High North News (Norsko)