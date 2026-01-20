natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Norsko posiluje připravenost: armáda si může v krizi vyžádat soukromý majetek

    20. ledna 2026  16:50
    Tisíce Norů obdrží od armády dopis s informací, že v případě války mohou být jejich domy, vozidla, lodě nebo stroje zabaveny armádou.  

    Cvičení Trident Juncture v Norsku | foto: DVIDS

    V době míru nemají dopisy žádný přímý dopad – slouží pouze jako upozornění, že ozbrojené síly mohou v případě konfliktu převzít vybraný majetek k použití pro obranu země.

    „Cílem těchto rekvizic je zajistit, aby ozbrojené síly měly za válečné situace přístup ke zdrojům nezbytným pro obranu země,“ uvedla norská armáda v prohlášení. Pro rok 2026 má být rozesláno přibližně 13 500 těchto přípravných žádostí.

    Žádost je platná jeden rok a zhruba dvě třetiny dopisů rozeslaných v roce 2026 jsou pouze obnovením z předchozích let. „Význam připravenosti na krize a válku v posledních letech dramaticky vzrostl,“ uvedl šéf vojenské logistické organizace Anders Jernberg.

    „Norsko se nachází v nejvážnější bezpečnostní situaci od druhé světové války. Naše společnost musí být připravena na bezpečnostní krize a v nejhorším případě i na válku,“ dodal.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

