V době míru nemají dopisy žádný přímý dopad – slouží pouze jako upozornění, že ozbrojené síly mohou v případě konfliktu převzít vybraný majetek k použití pro obranu země.
„Cílem těchto rekvizic je zajistit, aby ozbrojené síly měly za válečné situace přístup ke zdrojům nezbytným pro obranu země,“ uvedla norská armáda v prohlášení. Pro rok 2026 má být rozesláno přibližně 13 500 těchto přípravných žádostí.
Žádost je platná jeden rok a zhruba dvě třetiny dopisů rozeslaných v roce 2026 jsou pouze obnovením z předchozích let. „Význam připravenosti na krize a válku v posledních letech dramaticky vzrostl,“ uvedl šéf vojenské logistické organizace Anders Jernberg.
„Norsko se nachází v nejvážnější bezpečnostní situaci od druhé světové války. Naše společnost musí být připravena na bezpečnostní krize a v nejhorším případě i na válku,“ dodal.
Zdroj: Euronews (Francie)