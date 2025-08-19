Norský ministr obrany Tore O. Sandvik ocenil dosavadní postup prací.
V Bodø tak vzniká dočasné sídlo třetího Kombinovaného operačního střediska NATO (CAOC), které bude v následujících letech sloužit jako pracovní základna, dokud nebude dokončena výstavba trvalých prostor v horském zařízení v Reitanu nedaleko města. Letecké operační středisko začne plnit mise pro NATO již letos na podzim.
Nové centrum bude mít zvláštní odpovědnost za velení a řízení ve vzdušném prostoru nad severní Evropou a dálným severem. Podobná centra NATO už fungují v Německu a Španělsku. Norská pobočka bude navíc úzce spolupracovat s Velitelstvím společných sil Norfolk v USA, které má ve své působnosti severní Atlantik.
Zdroj: High North News(Norsko)