Oznámil to nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Jednotka má dosáhnout plné operační připravenosti k 1. prosinci.
Nizozemsko do Polska vysílá nejnovější konfiguraci systému Patriot, vybavenou modernizovaným radarem a aktualizovaným softwarem. Protirakety PAC-3 jsou schopny ničit balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i bezpilotní prostředky, přičemž cena jedné střely se pohybuje kolem čtyř milionů eur.
Součástí nasazení bude také systém NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), určený k ničení nízko letících cílů, a samostatná jednotka, která bude zajišťovat ochranu základny proti dronům.
Zdroj: TVP World (Polsko)