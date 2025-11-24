natoaktual.cz

    24. listopadu 2025  16:05
    Nizozemsko zahájilo nasazení přibližně 300 vojáků a dvou systémů protivzdušné obrany Patriot do Polska, aby chránili logistické centrum NATO, které zajišťuje a koordinuje vojenskou pomoc pro Ukrajinu.  

    Systém Patriot nizozemské armády | foto: Nizozemské ministerstvo obrany

    Oznámil to nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Jednotka má dosáhnout plné operační připravenosti k 1. prosinci.

    Nizozemsko do Polska vysílá nejnovější konfiguraci systému Patriot, vybavenou modernizovaným radarem a aktualizovaným softwarem. Protirakety PAC-3 jsou schopny ničit balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i bezpilotní prostředky, přičemž cena jedné střely se pohybuje kolem čtyř milionů eur.

    Součástí nasazení bude také systém NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), určený k ničení nízko letících cílů, a samostatná jednotka, která bude zajišťovat ochranu základny proti dronům.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

