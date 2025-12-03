Logistický uzel v Polsku slouží k přepravě vojenské pomoci Ukrajině. Nizozemské ozbrojené síly budou tento uzel střežit do června 2026 v rámci programu Severoatlantické aliance „Bezpečnostní pomoc a výcvik pro Ukrajinu“. Několik spojenců NATO se v ochraně logistického centra střídá, ale zatím není známé, kdo tuto zodpovědnost po Nizozemsku převezme.
„Nizozemsko poskytuje pokročilé schopnosti pro vrstvenou protivzdušnou obranu. Tímto způsobem chráníme logistické zásobování Ukrajiny, bráníme východní křídlo NATO a zároveň zvyšujeme vlastní úroveň výcviku,“ uvedl nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Nizozemsko letos již podpořilo ochranu polského vzdušného prostoru proti dronovým incidentům nasazením svých stíhacích letounů F-35.
Zdroj: Defence Industry Europe (Polsko)