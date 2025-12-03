natoaktual.cz

    3. prosince 2025  16:50
    Nizozemsko pro zajištění klíčového logistického uzlu pro Ukrajinu nasazuje v Polsku dva systémy protivzdušné obrany Patriot, jeden systém protivzdušné obrany NASAMS, prostředky proti dronům a zhruba 300 vojáků pro jejich obsluhu.  

    Systém Patriot nizozemské armády | foto: Nizozemské ministerstvo obrany

    Logistický uzel v Polsku slouží k přepravě vojenské pomoci Ukrajině. Nizozemské ozbrojené síly budou tento uzel střežit do června 2026 v rámci programu Severoatlantické aliance „Bezpečnostní pomoc a výcvik pro Ukrajinu“. Několik spojenců NATO se v ochraně logistického centra střídá, ale zatím není známé, kdo tuto zodpovědnost po Nizozemsku převezme.

    „Nizozemsko poskytuje pokročilé schopnosti pro vrstvenou protivzdušnou obranu. Tímto způsobem chráníme logistické zásobování Ukrajiny, bráníme východní křídlo NATO a zároveň zvyšujeme vlastní úroveň výcviku,“ uvedl nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Nizozemsko letos již podpořilo ochranu polského vzdušného prostoru proti dronovým incidentům nasazením svých stíhacích letounů F-35.

