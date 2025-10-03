Šlo o vůbec první případ, kdy letoun Severoatlantické aliance zničil ruský bojový prostředek přímo uvnitř aliančního vzdušného prostoru. Incident s drony, který Moskva označila za neúmyslný, Polsko i spojenci považují za cílenou provokaci a test připravenosti NATO.
Označení na trupu F-35 trojúhelníkového tvaru, který představuje drony, které používá Rusko ve válce na Ukrajině, bylo k vidění na fotografii zveřejněné nizozemským ministerstvem obrany. Tato označení se na letouny dávají na symbol vítězství. Označení dronu na trupu F-35 připomíná dlouholetou tradici zaznamenávání sestřelů, která začala během první světové války s nástupem vojenského letectví.
Zásah letounu F-35 proti ruským dronům však vyvolal debatu o efektivitě a udržitelnosti obrany. Otázkou je, zda je správné nasazovat drahé letouny k obraně proti levným dronům. Od začátku ruské invaze na Ukrajině alianční stíhací letouny opakovaně vzlétly k různým ruským pokusům o narušení aliančního vzdušného prostoru.
Nizozemsko má své F-35 v Polsku dislokovány od září do prosince. Dále v Polsku plánuje rozmístit i systémy protivzdušné obrany, aby posílily alianční protivzdušnou obranu a ochránily klíčový logistický uzel pro podporu směřující na Ukrajinu.
Zdroj: Business Insider (USA)