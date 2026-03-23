    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nizozemsko jako první v NATO vybaví drony všechny bojové jednotky

    23. března 2026  15:50
    Nizozemská armáda začne od dubna nabírat 1 000 až 1 200 nových příslušníků pro nově vznikající skupiny zaměřené na drony a boj proti nim.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    Tyto kapacity mají být integrovány do všech bojových jednotek, což podle nizozemského velitele ozbrojených sil Onna Eichelsheima představuje zásadní strukturální změnu. Nizozemsko se tak stane první zemí Severoatlantické aliance s takto komplexním přístupem.

    „Jde o odlišnou interakci. Musíme neustále modernizovat a přizpůsobovat systémy,“ uvedl Eichelsheim. Rozšíření oznámil v televizním pořadu a zdůraznil, že krok vychází ze zkušeností z konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě, kde se bezpilotní prostředky staly klíčovým prvkem bojů.

    Podle něj je pro úspěch projektu zásadní úzká spolupráce s průmyslem, zejména kvůli nutnosti průběžných technologických inovací. Rozšíření kapacit přichází v době, kdy se spojenci v NATO, včetně Nizozemska, zavázali k výraznému zvýšení obranných výdajů, přičemž dlouhodobým cílem je pět procent hrubého domácího produktu, tedy téměř 50 miliard eur.

    Zdroj: NL Times (Nizozemsko)

    vst; natoaktual.cz

