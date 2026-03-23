Tyto kapacity mají být integrovány do všech bojových jednotek, což podle nizozemského velitele ozbrojených sil Onna Eichelsheima představuje zásadní strukturální změnu. Nizozemsko se tak stane první zemí Severoatlantické aliance s takto komplexním přístupem.
„Jde o odlišnou interakci. Musíme neustále modernizovat a přizpůsobovat systémy,“ uvedl Eichelsheim. Rozšíření oznámil v televizním pořadu a zdůraznil, že krok vychází ze zkušeností z konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě, kde se bezpilotní prostředky staly klíčovým prvkem bojů.
Podle něj je pro úspěch projektu zásadní úzká spolupráce s průmyslem, zejména kvůli nutnosti průběžných technologických inovací. Rozšíření kapacit přichází v době, kdy se spojenci v NATO, včetně Nizozemska, zavázali k výraznému zvýšení obranných výdajů, přičemž dlouhodobým cílem je pět procent hrubého domácího produktu, tedy téměř 50 miliard eur.
Zdroj: NL Times (Nizozemsko)