Jde o další krok v jejím vojenském výcviku, který absolvuje souběžně se studiem na univerzitě. Působí v hodnosti desátnice u nizozemského královského letectva a účastní se programu Defensity College, jenž propojuje akademické vzdělání s vojenským výcvikem a pracovními stážemi napříč ozbrojenými silami.
V lednu Amálie absolvovala všeobecný vojenský výcvik. Během něj si osvojila základní vojenské dovednosti včetně zacházení se zbraněmi, navigace, technik maskování, práce s mapou a překonávání překážkových drah. Ještě před nástupem do letectva působila jako studentka v administrativním aparátu ministerstva obrany v Haagu.
Amáliino zapojení navazuje na tradici služby nizozemské královské rodiny v armádě. Král Willem-Alexander během své vojenské služby sloužil u nizozemského královského námořnictva a později absolvoval výcvik i v dalších složkách ozbrojených sil, včetně získání vojenské pilotní licence. Královna Máxima je rovněž vycvičenou záložnicí nizozemské královské armády.
Zdroj: NL Times (Nizozemsko)