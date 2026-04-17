natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nizozemská korunní princezna Amálie zahájila vojenskou stáž

    17. dubna 2026  14:41
    Nizozemská korunní princezna Amálie zahájila vojenskou stáž u nizozemského královského letectva.  

    Letoun F-35 nizozemského Královského letectva na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Jde o další krok v jejím vojenském výcviku, který absolvuje souběžně se studiem na univerzitě. Působí v hodnosti desátnice u nizozemského královského letectva a účastní se programu Defensity College, jenž propojuje akademické vzdělání s vojenským výcvikem a pracovními stážemi napříč ozbrojenými silami.

    V lednu Amálie absolvovala všeobecný vojenský výcvik. Během něj si osvojila základní vojenské dovednosti včetně zacházení se zbraněmi, navigace, technik maskování, práce s mapou a překonávání překážkových drah. Ještě před nástupem do letectva působila jako studentka v administrativním aparátu ministerstva obrany v Haagu.

    Amáliino zapojení navazuje na tradici služby nizozemské královské rodiny v armádě. Král Willem-Alexander během své vojenské služby sloužil u nizozemského královského námořnictva a později absolvoval výcvik i v dalších složkách ozbrojených sil, včetně získání vojenské pilotní licence. Královna Máxima je rovněž vycvičenou záložnicí nizozemské královské armády.

    Zdroj: NL Times (Nizozemsko)

    aam; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media