Ve zprávě adresované Sněmovně reprezentantů státní tajemník pro obranu Gijs Tuinman uvedl, že armáda „čelí zásadní změně“, což znamená, že Nizozemsko musí být schopno zajistit vlastní obranu.

Aby bylo možné rozšířit ozbrojené síly, vláda plánuje oslovit všechny mladé lidi povolané ve věku 17 let prostřednictvím průzkumu, který má zjistit jejich zájem o službu. Vyplnění průzkumu je prozatím dobrovolné, ale do budoucna by se mohlo stát povinným, stejně jako následný pohovor nebo lékařská prohlídka. Dalším cílem je zvýšit počet rezervistů, tedy osob, které kombinují vojenskou službu s civilním zaměstnáním nebo studiem.

Podle vlády je vzhledem k aktuálním bezpečnostním hrozbám nezbytné urychlit plánované posilování ozbrojených sil. Rostoucí obavy z Ruska a nejistota ohledně budoucí bezpečnostní ochrany ze strany USA vedou evropské státy k navyšování výdajů na obranu.

Zdroj: Euronews (Francie)