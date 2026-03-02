natoaktual.cz

    2. března 2026  14:28
    Více než 100 nizozemských vojáků se v Litvě účastní výcviku v extrémně chladných podmínkách v rámci mnohonárodní mise NATO, jejímž cílem je posílit obranu východního křídla Aliance, uklidnit místní obyvatelstvo a zároveň odstrašit Rusko.  

    Letoun F-16 nizozemských vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Cvičení probíhají v okolí města Rukla a zahrnují například přespávání ve sněhu, budování improvizovaných přístřešků z větví a plachet či zvládání teplot, které v noci klesají až k minus 30 stupňům Celsia.

    Vojáci se učí překonávat zamrzlá jezera, rozpoznávat riziko lavin a vést boj v náročných zimních podmínkách. Nizozemská námořní pěchota se na operace v arktickém prostředí specializuje už od 70. let a má rozsáhlé zkušenosti s přežitím i bojem v extrémním chladu.

    Nasazení vojáci, převážně ze 43. mechanizované brigády se základnou v Havelte, jsou součástí kontingentu přibližně 270 nizozemských příslušníků rozmístěných v Litvě. Mnohonárodní misi zde vede Německo, přičemž se na ní podílejí také Norsko, Belgie a další spojenci v NATO.

    Zdroj: NL Times (Nizozemsko)

