Cvičení probíhají v okolí města Rukla a zahrnují například přespávání ve sněhu, budování improvizovaných přístřešků z větví a plachet či zvládání teplot, které v noci klesají až k minus 30 stupňům Celsia.
Vojáci se učí překonávat zamrzlá jezera, rozpoznávat riziko lavin a vést boj v náročných zimních podmínkách. Nizozemská námořní pěchota se na operace v arktickém prostředí specializuje už od 70. let a má rozsáhlé zkušenosti s přežitím i bojem v extrémním chladu.
Nasazení vojáci, převážně ze 43. mechanizované brigády se základnou v Havelte, jsou součástí kontingentu přibližně 270 nizozemských příslušníků rozmístěných v Litvě. Mnohonárodní misi zde vede Německo, přičemž se na ní podílejí také Norsko, Belgie a další spojenci v NATO.
Zdroj: NL Times (Nizozemsko)