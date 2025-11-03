natoaktual.cz

    3. listopadu 2025  16:49
    Nigérie zareagovala na hrozbu americké vojenské akce sdělením, že by uvítala pomoc v boji proti islamistickým povstalcům, zároveň však trvá na respektování své suverenity. Americký prezident Donald Trump na síti Truth Social uvedl, že radikální islamisté v Nigérii páchají „masové vraždy“ a že křesťanství v zemi čelí existenční hrozbě.  

    Nigerijské protiteroristické síly | foto: @HQNigerianArmy

    Trump vyzval své úředníky, aby se připravili na možný rychlý vojenský zásah, pokud nigérijská vláda nezakročí proti údajné likvidaci tisíců křesťanů.

    O den později na to Abuja ostře reagovala. „Vítáme podporu Spojených států, pokud bude respektována naše územní celistvost,“ uvedl pro agenturu Reuters Daniel Bwala, poradce nigerijského prezidenta Boly Tinubuho.

    Nigérie byla nově zařazena na seznam zemí „vzbuzujících zvláštní obavy“ kvůli porušování náboženské svobody — spolu se státy jako Severní Korea, Rusko, Saúdská Arábie, Írán, Pákistán nebo Čína.

    Analytici však upozorňují, že ačkoliv mezi cíli ozbrojených skupin jsou i křesťané, většinu obětí tvoří muslimové žijící na převážně muslimském severu země, kde dochází k nejčastějším útokům.

    Trumpova slova zapadají do kampaně republikánského senátora Teda Cruze, který vyzval americké evangelikální skupiny, aby tlačily na Kongres kvůli tvrzením o masovém vyvražďování křesťanů v Nigérii.

    Zdroj: Sky news(Velká Británie)

    natoaktual.cz

