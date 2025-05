Má se jím stát generálmajor Holger Neumann, zkušený pilot stíhaček s volacím znakem „Hawk“. Ministr obrany Boris Pistorius se rozhodl jmenovat šestapadesátiletého generála nástupcem Inga Gerhartze, který odchází do Severoatlantické aliance, kde se ujme velení nad Spojeneckým společným velitelstvím (Allied Joint Force Command) v nizozemském Brunssumu. Neumann bude do nové funkce slavnostně uveden na základně Wunstorf a povýšen do hodnosti generálporučíka.

Neumann slouží v bundeswehru od roku 1989, začínal u pozemních sil a poté přešel k letectvu, kde má nalétáno více než 2 600 letových hodin. V současnosti působí jako velitel leteckých svazků v Kolíně nad Rýnem.

Jeho nástup do čela letectva přichází v době, kdy Německo vstupuje do nové fáze modernizace: po objednávkách techniky, včetně stíhaček F-35, je třeba systémy efektivně zavést do výzbroje a posílit protivzdušnou obranu v souladu s požadavky NATO.

Zdroj: Der Spiegel (Německo)