Netanjahu varoval, že prodej nejmodernějších amerických stíhaček „neudělá z Turecka přátelský stát vůči Spojeným státům americkým“. V rámci vyostřujícího se sporu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem pak izraelský premiér označil Ankaru za „režim infikovaný Muslimským bratrstvem, který Spojené státy nenávidí“.
„Erdoğan není úplně příkladným spojencem USA. Vyhrožuje, že zničí mou zemi, jediný židovský stát,“ uvedl Netanjahu.
Americký prezident Donald Trump naznačil, že je ochotný zrušit zákaz prodeje stíhaček do Ankary, který zavedl během svého prvního funkčního období. Turecko nazval „mimořádným“ spojencem Spojených států.
Netanjahu však jakékoli rozpory s Trumpem popírá. V rozhovoru prohlásil, že v hlavních záležitostech je jejich postoj jednotný.
„Je to prezident Spojených států. Dělá to, co je dobré pro Spojené státy,“ prohlásil Netanjahu. „Já jsem premiér Izraele, dělám to, co je důležité pro Izrael, a ve většině případů jsou tyto věci totožné.“
Zdroj: CNN (USA)