natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Netanjahu odsoudil prodej amerických F-35 Turecku

    9. července 2026  15:24
    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v rozhovoru pro americkou CNN postavil proti možnému prodeji stíhacích letounů F-35 Turecku.  

    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. | foto: NATO Photos

    Netanjahu varoval, že prodej nejmodernějších amerických stíhaček „neudělá z Turecka přátelský stát vůči Spojeným státům americkým“. V rámci vyostřujícího se sporu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem pak izraelský premiér označil Ankaru za „režim infikovaný Muslimským bratrstvem, který Spojené státy nenávidí“.

    „Erdoğan není úplně příkladným spojencem USA. Vyhrožuje, že zničí mou zemi, jediný židovský stát,“ uvedl Netanjahu.

    Americký prezident Donald Trump naznačil, že je ochotný zrušit zákaz prodeje stíhaček do Ankary, který zavedl během svého prvního funkčního období. Turecko nazval „mimořádným“ spojencem Spojených států.

    Netanjahu však jakékoli rozpory s Trumpem popírá. V rozhovoru prohlásil, že v hlavních záležitostech je jejich postoj jednotný.

    „Je to prezident Spojených států. Dělá to, co je dobré pro Spojené státy,“ prohlásil Netanjahu. „Já jsem premiér Izraele, dělám to, co je důležité pro Izrael, a ve většině případů jsou tyto věci totožné.“

    Zdroj: CNN (USA)

    rku; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media