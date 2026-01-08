natoaktual.cz

    8. ledna 2026  15:02
    Německý ministr zahraničí Johann Wadephul nepochybuje o jednotě členských států Severoatlantické aliance a je přesvědčen, že obranná aliance zůstane zachována ve své současné podobě. „Spojené státy stojí za obranou Aliance a zároveň stojí za svým spojenectvím s Evropou,“ řekl Wadephul na společné tiskové konferenci v Paříž, kde vystoupil spolu se svými protějšky z Indie, Francie a Polska.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    „Nemám sebemenší pochybnosti o tom, že stojíme společně v co nejtěsnější jednotě a že tato Aliance zůstane přesně tím, čím vždy byla – nejúspěšnější obrannou aliancí na světě,“ dodal.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

