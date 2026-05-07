Podle dokumentu představuje Rusko pro Německo i transatlantickou bezpečnost „největší a nejbezprostřednější hrozbu v dohledné budoucnosti“. Strategie zároveň uvádí, že Rusko připravuje půdu pro vojenský útok na členské státy NATO. Dokument dále analyzuje možné válečné scénáře, například případný ruský útok na území NATO, konkrétní podrobnosti však zůstávají utajené.
Strategie zároveň potvrzuje dříve stanovený cíl výrazně posílit Bundeswehr. Díky intenzivnímu náboru Bundeswehr postupně roste. Na konci března 2026 měl přibližně 185 400 aktivních vojáků, což je asi o 3 300 více než ve stejném období předchozího roku.
Kromě samotné vojenské strategie představil německý ministr obrany Boris Pistorius také několik dalších dokumentů. Takzvaný „profil schopností“ vymezuje klíčové schopnosti, které německé ozbrojené síly potřebují nejen pro obranu Německa, ale také pro odstrašení a obranu Aliance. Dalším dokumentem je plán na snížení byrokratizace a na modernizaci Bundeswehru.
