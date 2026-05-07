Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Německo zveřejnilo první vojenskou strategii pro Bundeswehr

    7. května 2026  17:22
    Německé ozbrojené síly poprvé oficiálně přijaly novou vojenskou strategii, která reaguje na zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situaci. Dokument vymezuje jejich budoucí směřování a analyzuje, jak by měl Bundeswehr čelit potenciálním hrozbám.  

    Obrněnec Puma německého Bundeswehru | foto: Rheinmetall

    Podle dokumentu představuje Rusko pro Německo i transatlantickou bezpečnost „největší a nejbezprostřednější hrozbu v dohledné budoucnosti“. Strategie zároveň uvádí, že Rusko připravuje půdu pro vojenský útok na členské státy NATO. Dokument dále analyzuje možné válečné scénáře, například případný ruský útok na území NATO, konkrétní podrobnosti však zůstávají utajené.

    Strategie zároveň potvrzuje dříve stanovený cíl výrazně posílit Bundeswehr. Díky intenzivnímu náboru Bundeswehr postupně roste. Na konci března 2026 měl přibližně 185 400 aktivních vojáků, což je asi o 3 300 více než ve stejném období předchozího roku.

    Kromě samotné vojenské strategie představil německý ministr obrany Boris Pistorius také několik dalších dokumentů. Takzvaný „profil schopností“ vymezuje klíčové schopnosti, které německé ozbrojené síly potřebují nejen pro obranu Německa, ale také pro odstrašení a obranu Aliance. Dalším dokumentem je plán na snížení byrokratizace a na modernizaci Bundeswehru.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

