natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo zvažuje vlastní kosmodrom pro potřeby své armády

    29. července 2026  14:36
    Německé ministerstvo obrany zvažuje výstavbu vlastního kosmodromu pro ozbrojené síly.  

    Německý ministr obrany Boris Pistorius | foto: NATO Photos

    Spolkový ministr obrany Boris Pistorius během návštěvy společnosti Isar Aerospace u Mnichova uvedl, že stávající evropské odpalovací kapacity, včetně základen v Norsku a Velké Británii, nebudou do budoucna dostačovat. Cílem je zajistit bundeswehru možnost vypouštět vojenské satelity bez čekání na kapacity sdílené s komerčními misemi.

    Projekt je zatím v počáteční fázi a Berlín dosud neurčil jeho umístění. Pistorius připustil, že vojenský kosmodrom nemusí vzniknout přímo na německém území. Podle studie německého Úřadu pro hodnocení technologií z roku 2024 připadají kvůli hustému osídlení v úvahu především pobřežní oblasti nebo plovoucí platformy na otevřeném moři.

    Jednou z posuzovaných možností je plovoucí kosmodrom v Severním moři, který navrhuje iniciativa German Offshore Spaceport Alliance. Projekt však nabral zpoždění – plánované zkušební lety ani zahájení pravidelných orbitálních startů se dosud neuskutečnily.

    Zdroj: European Spaceflight (Německo)

    maj; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media