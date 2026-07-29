Spolkový ministr obrany Boris Pistorius během návštěvy společnosti Isar Aerospace u Mnichova uvedl, že stávající evropské odpalovací kapacity, včetně základen v Norsku a Velké Británii, nebudou do budoucna dostačovat. Cílem je zajistit bundeswehru možnost vypouštět vojenské satelity bez čekání na kapacity sdílené s komerčními misemi.
Projekt je zatím v počáteční fázi a Berlín dosud neurčil jeho umístění. Pistorius připustil, že vojenský kosmodrom nemusí vzniknout přímo na německém území. Podle studie německého Úřadu pro hodnocení technologií z roku 2024 připadají kvůli hustému osídlení v úvahu především pobřežní oblasti nebo plovoucí platformy na otevřeném moři.
Jednou z posuzovaných možností je plovoucí kosmodrom v Severním moři, který navrhuje iniciativa German Offshore Spaceport Alliance. Projekt však nabral zpoždění – plánované zkušební lety ani zahájení pravidelných orbitálních startů se dosud neuskutečnily.
Zdroj: European Spaceflight (Německo)