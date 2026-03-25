Podle prokuratury sledovali německého občana, který dodával drony a související komponenty na Ukrajinu. Muž jednal jménem ruské tajné služby a pořizoval záznamy o cíli, později ho po jeho přesunu do Španělska zastoupila další podezřelá.
Vyšetřovatelé se domnívají, že sledování mohlo sloužit k přípravě dalších operací. Německé úřady zároveň upozornily, že ruské tajné služby rekrutují přes sociální sítě takzvané „jednorázové agenty“, kteří za malé částky provádějí různé akce včetně sabotáží či sledování cílů.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)