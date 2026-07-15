natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německý ministr zahraničí Wadephul žádá silnější odstrašení NATO v Arktidě

    15. července 2026  16:16
    Německý ministr zahraničí Johann Wadephul vyzval k posílení odstrašující role Severoatlantické aliance na jejím severním křídle kvůli rozšiřující se ruské vojenské přítomnosti v Arktidě  

    Ruský výsadkář během cvičení v arktických oblastech | foto: Ruské ministerstvo obrany

    „Rusko pokračuje s rozšiřováním své vojenské přítomnosti v Arktidě a pokouší se posílit svůj vliv v regionu,“ prohlásil Wadephul při své návštěvě Norska.

    Ministr zdůraznil, že bezpečnost Dálného severu je životně důležitá pro celou Evropu.

    „Ať už jde o námořní a letecké trasy, podmořské kabely, dodávky energií nebo kritické suroviny: v arktické oblasti se rozhoduje o otázkách týkajících se naší bezpečnosti, naší prosperity i našeho klimatu,“ uvedl. „Proto je bezpečnost Dálného severu také naší bezpečností.“

    Wadephul označil Norsko za „radar včasné výstrahy NATO“ v této oblasti a vyzval spojence k posílení odstrašujících a obranných kapacit, které by se měly výrazněji zaměřit na vývoj na Dálném severu a v Arktidě.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media