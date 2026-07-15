„Rusko pokračuje s rozšiřováním své vojenské přítomnosti v Arktidě a pokouší se posílit svůj vliv v regionu,“ prohlásil Wadephul při své návštěvě Norska.
Ministr zdůraznil, že bezpečnost Dálného severu je životně důležitá pro celou Evropu.
„Ať už jde o námořní a letecké trasy, podmořské kabely, dodávky energií nebo kritické suroviny: v arktické oblasti se rozhoduje o otázkách týkajících se naší bezpečnosti, naší prosperity i našeho klimatu,“ uvedl. „Proto je bezpečnost Dálného severu také naší bezpečností.“
Wadephul označil Norsko za „radar včasné výstrahy NATO“ v této oblasti a vyzval spojence k posílení odstrašujících a obranných kapacit, které by se měly výrazněji zaměřit na vývoj na Dálném severu a v Arktidě.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)