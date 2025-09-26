natoaktual.cz

    Německo částečně zastavilo vývoz zbraní do Izraele

    26. září 2025  16:40
    Pět týdnů po zavedení částečných omezení kancléřem Friedrichem Merzem Německo neschválilo žádný nový vývoz zbraní do Izraele.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Nová politika vlády má zablokovat veškeré zbraně, které by mohly být použity ve válce v Gaze. Německá vláda rozhoduje o každém případu individuálně s ohledem na zahraničněpolitické a bezpečnostní zájmy.

    Opoziční Levice považuje tento krok za nedostatečný a žádá úplný zákaz zbrojních dodávek včetně těch již dříve schválených. Opozice dále varuje, že jinak Německo riskuje spoluodpovědnost za zločiny izraelských ozbrojených sil proti palestinskému civilnímu obyvatelstvu. Izrael obvinění z válečných zločinů odmítá, a to i po závěrech nezávislé vyšetřovací komise při Radě pro lidská práva Organizace spojených národů, která dospěla k závěru, že Izrael v Gaze páchá genocidu.

    V posledních letech bylo Německo jedním z hlavních partnerů izraelského zbrojního průmyslu. Po útoku Hamásu na Izrael Berlín původně vývoz zvýšil, přičemž ještě na začátku Merzova období se stihly schválit zakázky za několik milionů eur.

    Zdroj: Deutsche Welle(Německo)

    asš; natoaktual.cz

