Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Německo pozastavilo vývoz zbraní do Izraele pro použití v Gaze

11. srpna 2025  17:41
Německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že Německo do odvolání nepovolí export vojenské techniky, kterou by Izrael mohl nasadit v Pásmu Gazy.  

ilustrační snímek | foto: @IDF

 Reagoval tak na rozhodnutí vlády Benjamina Netanjahua převzít kontrolu nad Gazou, které kritizovaly OSN, humanitární organizace i blízcí unesených Izraelců.

Merz zdůraznil právo Izraele bránit se proti hnutí Hamás, ale varoval, že schválená tvrdší ofenziva ztěžuje dosažení příměří a propuštění rukojmích.

„Ještě tvrdší vojenské akce izraelské armády v Pásmu Gazy, schválené izraelským kabinetem minulou noc, německé vládě stále více ztěžují představu, jak lze těchto cílů dosáhnout,“ řekl. „Za těchto okolností německá vláda nebude do odvolání povolovat žádný export vojenského vybavení, které by mohlo být použito v Pásmu Gazy.“ Vyžádal si zajištění humanitární pomoci a varoval před kroky směřujícími k anexi Západního břehu. Podle SIPRI je Německo po USA druhým největším dodavatelem zbraní pro Izrael, zejména těch námořních. Německé zbraně ročně tvoří asi 30 % izraelského dovozu obranné techniky.

Izrael krok kritizoval jako odměnu pro Hamás. Podobná omezení zavedlo i Slovinsko a dříve Velká Británie. V Evropě rostou protesty proti izraelské vojenské kampani, která si od října 2023 vyžádala desítky tisíc palestinských obětí a prohloubila humanitární krizi.

Zdroj: Associated Press(USA)

vst; natoaktual.cz

