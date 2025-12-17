Varšava plány představila už v květnu loňského roku jako reakci na rostoucí hrozbu z Ruska a pokračující válku proti Ukrajině. Podle mluvčího německého ministerstva obrany bude úkol kontingentu ryze ženijní – od budování obranných linií a kopání zákopů přes instalaci zátarasů z ostnatého drátu až po stavbu protitankových překážek.
„Podpora poskytovaná německými vojáky v rámci operace je omezena výhradně na tyto ženijní činnosti,“ uvedl mluvčí německého ministerstva obrany.
Nasazení se má týkat dvouciferného počtu příslušníků bundeswehru a poběží od druhého čtvrtletí 2026 do konce roku 2027. Berlín zdůraznil, že mandát parlamentu není potřeba, protože vojáci nebudou vystaveni bezprostřednímu riziku bojových operací.
Polsko je od roku 2022 jedním z hlavních podporovatelů Kyjeva a klíčovou tranzitní zemí pro západní vojenskou pomoc, zároveň masivně modernizuje vlastní armádu. Německo zůstává po USA druhým největším dodavatelem vojenské podpory Ukrajině, včetně systémů protivzdušné obrany a obrněné techniky.
Zdroj: RFI (Francie)