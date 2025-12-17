natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo vyšle vojáky na pomoc s opevňováním polské východní hranice

    17. prosince 2025  16:56
    Německo oznámilo, že pošle skupinu vojáků do Polska, aby pomohli s rozsáhlým projektem opevnění východní hranice, která vede podél Běloruska a ruské exklávy Kaliningrad.  

    Německá armáda. | foto: @bundeswehrInfo

    Varšava plány představila už v květnu loňského roku jako reakci na rostoucí hrozbu z Ruska a pokračující válku proti Ukrajině. Podle mluvčího německého ministerstva obrany bude úkol kontingentu ryze ženijní – od budování obranných linií a kopání zákopů přes instalaci zátarasů z ostnatého drátu až po stavbu protitankových překážek.

    „Podpora poskytovaná německými vojáky v rámci operace je omezena výhradně na tyto ženijní činnosti,“ uvedl mluvčí německého ministerstva obrany.

    Nasazení se má týkat dvouciferného počtu příslušníků bundeswehru a poběží od druhého čtvrtletí 2026 do konce roku 2027. Berlín zdůraznil, že mandát parlamentu není potřeba, protože vojáci nebudou vystaveni bezprostřednímu riziku bojových operací.

    Polsko je od roku 2022 jedním z hlavních podporovatelů Kyjeva a klíčovou tranzitní zemí pro západní vojenskou pomoc, zároveň masivně modernizuje vlastní armádu. Německo zůstává po USA druhým největším dodavatelem vojenské podpory Ukrajině, včetně systémů protivzdušné obrany a obrněné techniky.

    Zdroj: RFI (Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media