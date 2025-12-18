Rozpočtový výbor dohlíží na všechny rozsáhlé akviziční projekty v oblasti obrany, které proto nepodléhají plnohodnotnému schvalování plénem německého parlamentu.
Vojenské výdaje byly v Německu na několik následujících let vyňaty z pravidel omezujících veřejné zadlužení, jelikož se Německo po letech podfinancování snaží uvést své ozbrojené síly zpět do plné operační připravenosti. Mezi plánovanými nákupy figurují zejména uniformy, výstroj a ochranné prostředky pro vojáky v hodnotě 21 miliard eur a pořízení 200 bojových vozidel pěchoty Puma za přibližně 4 miliardy eur.
Součástí 29bodového seznamu požadovaných akvizic, který předložily německé ozbrojené síly, jsou rovněž rakety pro systém protiraketové obrany Arrow 3, vyvinutý ve spolupráci Izraele a Spojených států.
Německý zbrojní koncern Rheinmetall má navíc obdržet zakázku v hodnotě 1,76 miliardy eur na dodávku satelitního průzkumného systému určeného k podpoře jednotek bundeswehru rozmístěných v Litvě na východním křídle NATO.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)