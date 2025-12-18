natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Němečtí zákonodárci schválili miliardové vojenské výdaje

    18. prosince 2025  17:30
    Rozpočtový výbor německého Spolkového sněmu schválil balíček vojenských výdajů v objemu 52 miliard eur.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Rozpočtový výbor dohlíží na všechny rozsáhlé akviziční projekty v oblasti obrany, které proto nepodléhají plnohodnotnému schvalování plénem německého parlamentu.

    Vojenské výdaje byly v Německu na několik následujících let vyňaty z pravidel omezujících veřejné zadlužení, jelikož se Německo po letech podfinancování snaží uvést své ozbrojené síly zpět do plné operační připravenosti. Mezi plánovanými nákupy figurují zejména uniformy, výstroj a ochranné prostředky pro vojáky v hodnotě 21 miliard eur a pořízení 200 bojových vozidel pěchoty Puma za přibližně 4 miliardy eur.

    Součástí 29bodového seznamu požadovaných akvizic, který předložily německé ozbrojené síly, jsou rovněž rakety pro systém protiraketové obrany Arrow 3, vyvinutý ve spolupráci Izraele a Spojených států.

    Německý zbrojní koncern Rheinmetall má navíc obdržet zakázku v hodnotě 1,76 miliardy eur na dodávku satelitního průzkumného systému určeného k podpoře jednotek bundeswehru rozmístěných v Litvě na východním křídle NATO.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media