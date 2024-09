V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zřídila německá vláda speciální fond ve výši 100 miliard eur určený na modernizaci bundeswehru, což má pomoci dosáhnout letošního cíle výdajů NATO ve výši 2 % HDP. Návrh rozpočtu na rok 2025 však naznačuje, že tuto úroveň nebude možné udržet.

Berlín proto uvažuje o tom, že by do obranných výdajů započítal i prostředky určené na vojenskou mobilitu, tedy na rekonstrukci silnic a železnic potřebných pro přepravu vojáků a tanků po celé zemi. NATO však má přísné směrnice týkající se toho, jaké výdaje mohou být do obranného rozpočtu zahrnuty.

Kromě každoročního obranného rozpočtu Berlín do svých celkových výdajů na obranu hlášených NATO zahrnuje i některé výdaje z jiných resortů, například z ministerstva zahraničí a ministerstva financí.

Zdroj: Politico(USA)