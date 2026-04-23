natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nová německá vojenská strategie: méně USA a více Evropy

    23. dubna 2026  14:16
    Německo podle nové vojenské strategie méně spoléhá na Spojené státy a více na Evropu při odstrašení rostoucí ruské hrozby.  

    Voják německých ozbrojených sil. | foto: NATO Photos

    „Rozvíjíme bundeswehr tak, aby se stal nejsilnější konvenční armádou v Evropě. Krátkodobě zvyšujeme obranyschopnost a odolnost, ve střednědobém horizontu výrazně rozšiřujeme schopnosti a dlouhodobě usilujeme o technologickou převahu,“ uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius.

    Strategie přitom počítá s tím, že USA zůstávají pro Severoatlantickou alianci nepostradatelné, zároveň se ale více zaměřují na indo-pacifický region, což zvyšuje odpovědnost evropských států.

    Dokument definuje tři fáze rozvoje německé armády: do roku 2029 se má zvýšit připravenost a schopnost okamžitého nasazení, do roku 2035 rozšířit schopnosti ve všech oblastech v souladu s cíli NATO a do roku 2039 dosáhnout technologické převahy. Strategie zároveň reaguje na zhoršující se bezpečnostní prostředí v důsledku války na Ukrajině a upozorňuje, že Rusko vytváří podmínky pro možný útok na státy Aliance.

    Součástí plánu je i výrazné posílení personálních kapacit na nejméně 460 tisíc vojáků, včetně aktivních i záložních sil. Dokument klade důraz na flexibilní přístup k plánování schopností a posiluje roli záloh jako klíčového prvku obrany. Podle Pistoria musí NATO zůstat transatlantické, ale zároveň se stát více evropským, aby byla zajištěna rovnováha a síla Aliance. „Musíme být schopni se bránit,“ zdůraznil Pistorius.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media