„Rozvíjíme bundeswehr tak, aby se stal nejsilnější konvenční armádou v Evropě. Krátkodobě zvyšujeme obranyschopnost a odolnost, ve střednědobém horizontu výrazně rozšiřujeme schopnosti a dlouhodobě usilujeme o technologickou převahu,“ uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius.
Strategie přitom počítá s tím, že USA zůstávají pro Severoatlantickou alianci nepostradatelné, zároveň se ale více zaměřují na indo-pacifický region, což zvyšuje odpovědnost evropských států.
Dokument definuje tři fáze rozvoje německé armády: do roku 2029 se má zvýšit připravenost a schopnost okamžitého nasazení, do roku 2035 rozšířit schopnosti ve všech oblastech v souladu s cíli NATO a do roku 2039 dosáhnout technologické převahy. Strategie zároveň reaguje na zhoršující se bezpečnostní prostředí v důsledku války na Ukrajině a upozorňuje, že Rusko vytváří podmínky pro možný útok na státy Aliance.
Součástí plánu je i výrazné posílení personálních kapacit na nejméně 460 tisíc vojáků, včetně aktivních i záložních sil. Dokument klade důraz na flexibilní přístup k plánování schopností a posiluje roli záloh jako klíčového prvku obrany. Podle Pistoria musí NATO zůstat transatlantické, ale zároveň se stát více evropským, aby byla zajištěna rovnováha a síla Aliance. „Musíme být schopni se bránit,“ zdůraznil Pistorius.
Zdroj: Politico (Belgie)