Kabinet kancléře Friedricha Merze schválil rozsáhlou reformu vojenské služby, podle níž se budou muset osmnáctiletí muži povinně registrovat v novém výběrovém systému. Samotná služba však zůstane dobrovolná.
Ti, kteří se rozhodnou nastoupit – obvykle na půl roku s možností prodloužení až na 23 měsíců – dostanou vyšší plat a rozšířené možnosti výcviku. Opatření má posílit německé ozbrojené síly, aniž by se obnovila povinná vojenská služba, což odpovídá koaliční dohodě mezi křesťanskými a sociálními demokraty.
Uvnitř Merzova konzervativního bloku se však zákonodárci připravují na otevření širší debaty. Podle poslance Thomase Erndla, mluvčího pro obrannou politiku CDU/CSU, chce strana při projednávání návrhu zákona ve spolkovém sněmu – plánovaném na 8. až 10. října – prosadit změny.
Konzervativci požadují přísnější variantu: chtějí zavést tzv. automatickou spouštěcí klauzuli, podle níž by se branná povinnost znovu aktivovala automaticky, pokud by nebyly splněny cíle náboru, a to bez dalšího parlamentního hlasování.
Plán vlády počítá s lákáním rekrutů prostřednictvím vyšších platů – z dosavadních přibližně 1 500 eur čistého měsíčně na 2 300 eur – a také nabídkou odborného vzdělávání, například v oblasti IT či získání řidičského oprávnění. Po skončení služby by se vojáci mohli přesunout přímo do zálohy.
