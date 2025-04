Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl: „Cílem je vybrat ty nejschopnější, nejvhodnější a nejmotivovanější pro vojenskou službu.“

V koaliční dohodě mezi německými stranami CDU/CSU a SPD se přitom počítá s dobrovolným nástupem do služby, přičemž návrat k plošné branné povinnosti zatím není prioritou. Pokud by se nicméně švédský model dobrovolné vojenské služby neosvědčil, mohlo by Německo zavést všeobecnou vojenskou službu, kterou zrušilo v roce 2011. Ta byla pouze deaktivována zákonem a stále zůstává zakotvena v německé ústavě.

Bundeswehr má nyní 182 tisíc vojáků, ale dlouhodobě trpí nedostatkem pilotů, IT specialistů či techniků. Kapacita pro dobrovolnou službu je omezená – aktuálně činí 15 tisíc míst, z toho 10 tisíc je obsazených. Generál Carsten Breuer, velitel bundeswehru, varoval, že příliš rychlé navyšování počtu branců by mohlo narušit akceschopnost armády. Povinná služba by se navíc týkala pouze mužů, její rozšíření na ženy by vyžadovalo ústavní změnu.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)