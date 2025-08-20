natoaktual.cz

    Spor v německé vládě ohledně povinné vojenské služby

    20. srpna 2025  16:44
    Koalice německého kancléře Friedricha Merze se dostala do sporu o podobu vojenské služby.  

    Voják německých ozbrojených sil. | foto: NATO Photos

     Merz chce, aby se bundeswehr stal nejsilnější armádou v Evropě, což znamená navýšit počet vojáků o šedesát tisíc. Zatímco sociální demokraté (SPD) prosazují dobrovolnou službu, část CDU/CSU volá po zavedení povinné vojenské služby.

    Německý ministr obrany Boris Pistorius (SPD) tvrdí, že atraktivnější model dobrovolné služby dokáže přilákat „v průměru 25 až 30 tisíc mladých lidí ročně“. Počítá se s vyššími platy, modernizovanými kurzy a možností získat řidičský průkaz. Součástí návrhu je i povinný dotazník pro všechny osmnáctileté, který má zjistit jejich ochotu sloužit, a od roku 2027 také lékařská prohlídka pro muže.

    Opoziční hlasy uvnitř CDU ale varují, že to nestačí. Norbert Röttgen uvedl, že ve vládním návrhu „zcela chybí cíle NATO, k nimž jsme se zavázali“. Podle něj si Německo nemůže dovolit promarnit čas. SPD přitom vylučuje návrat k povinné službě před rokem 2029, zatímco křesťanští demokraté varují před rostoucí hrozbou Ruska.

    Zdroj: Deutsche Welle(Německo)

    natoaktual.cz

