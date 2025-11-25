„Cílem této strategie je zajistit a zabezpečit dlouhodobou schopnost Německa působit ve vesmíru – jak v civilním, tak ve vojenském sektoru – v době míru, krizí a stavu obrany,“ uvádí předmluva zprávy, kterou společně napsali Boris Pistorius, německý ministr obrany, a Johann Wadephul, ministr zahraničních věcí.
Dokument popisuje tři klíčové oblasti: identifikaci hrozeb a reakci na ně, podporu mezinárodní spolupráce a udržitelný řád ve vesmíru a posílení obranných schopností pro odstrašení a zvýšení odolnosti. Strategie obsahuje celkem pětašedesát úkolů, ačkoli bez časových harmonogramů či rozpočtových rámců.
„Usilujeme o vojenské využití těžkých nosičů a mikronosičů, znovupoužitelných kosmoplánů, nových technologií pohonu, logistiku na oběžné dráze, cislunární prostor a multifunkční velké satelitní konstelace,“ uvádí strategie. Cílem je rovněž rozšířit schopnosti Bundeswehru v oblasti vesmírného situačního povědomí a využít těžké nosiče, mikronosiče či orbitální logistiku. Dokument připouští i omezení využívání vesmíru protivníky.
Identifikuje také otázky, které mohou být prioritou pro financování. Jedním z příkladů je přístup do vesmíru, kde zpráva vyzývá k posílení evropské podpory pro malé i velké nosné rakety.
„Ve střednědobém horizontu by se ESA měla snažit vyvinout evropské nosné systémy schopné vysokých kadencí ve všech třídách užitečného zatížení, aby všem uživatelům zajistila flexibilní přístup do vesmíru pro vysoce agilní profily misí,“ uvádí dokument.
Průmyslové firmy proto vyzývají k dlouhodobému plánování a jasnému rozpočtovému rámci. Současně upozorňují, že vesmírná oblast se proměňuje a evropský sektor, tradičně zaměřený na civilní projekty, se bude muset výrazněji otevřít obranným programům.
Zdroj: SpaceNews(USA)