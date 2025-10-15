Před parlamentním kontrolním výborem uvedl, že Moskva věří, že má reálnou šanci rozšířit svou sféru vlivu na západ a učinit ekonomicky silnější Evropu závislou na sobě.
„Nesmíme se ukolébat myšlenkou, že případný ruský útok nenastane dříve než v roce 2029. Už dnes jsme uprostřed toho dění,“ prohlásil Jäger s tím, že „v nejlepším případě Evropa prožívá studený mír, který se může kdykoli zvrtnout v násilnou konfrontaci. Musíme se připravit na další zhoršení situace.“
Varování přichází po sérii incidentů, včetně narušení estonského vzdušného prostoru ruskými letouny a útoků dronů v Polsku. Německo zároveň čelí sabotáži, šíření dezinformací i kyberútokům s vazbami na Moskvu.
„Ruské služby neustále mění úroveň eskalace svých aktivit se strategickým cílem oslabit liberální demokracie. V důsledku toho v Německu zaznamenáváme širokou škálu špionážních, dezinformačních, ovlivňovacích, sabotážních a kybernetických útoků, které provádějí zahraniční aktéři a státy,“ vyjádřil se šéf Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Sinan Selen.
Zdroj: The Brussels Times (Belgie)