    Zahraniční sabotáže jsou přípravou na válku, uvádí nový německý operační plán

    31. prosince 2025  20:57
    Němečtí vojenští plánovači varují, že nedávné kybernetické útoky, sabotáže a dezinformační kampaně mohou být úvodní salvou nové války. Toto hodnocení obsahuje Operační plán pro Německo (OPLAN), který popisuje, jak by Berlín v případě rozsáhlého konfliktu NATO organizoval obranu německého území.  

    Cvičení německého Bundeswehru | foto: @Bw_Einsatz

    Dokument uvádí, že hybridní kroky mohou zásadně sloužit k přípravě vojenské konfrontace. Kybernetické operace či vlivové kampaně proto nebere jen jako „tlak v pozadí“, ale zasazuje je přímo do logiky vojenské eskalace.

    Tento předpoklad má konkrétní důsledky pro německé plánování: Německo je v něm vykresleno jako operační základna a tranzitní koridor pro jednotky NATO, které by se v případě krize mohly rychle dostat pod tlak – mimo jiné kvůli roli země jako hlavního uzlu Aliance pro přesun a udržování sil.

    Čtyřiadvacetistránkový dokument je klasifikován jako tzv. odlehčená verze plánu. Jeho cílem je sladit postupy civilních i vojenských aktérů a vymezit roli Německa jako tranzitního uzlu pro spojenecké síly.

    OPLAN zároveň stanovuje pětifázový model eskalace – od včasné detekce hrozeb a odstrašování přes národní obranu a kolektivní obranu NATO až po obnovu po konfliktu. Podle dokumentu se Německo v současnosti nachází v první fázi, která se soustředí na budování společného obrazu hrozeb, koordinaci napříč státní správou a přípravu logistických i ochranných opatření.

    Zdroj: Politico(USA

    aam; natoaktual.cz

