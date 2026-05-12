Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo chce s Ukrajinou společně vyvíjet nové zbraně

    12. května 2026  18:34
    Německo plánuje rozšířit spolupráci s Ukrajinou při vývoji moderních zbraňových systémů.  

    Německý ministr obrany Boris Pistorius | foto: NATO Photos

    Německý ministr obrany Boris Pistorius během návštěvy Kyjeva uvedl, že cílem je posílení strategického partnerství a společný vývoj bezpilotních systémů, zejména v oblasti takzvaných deep strike schopností určených k zasahování cílů hluboko na nepřátelském území.

    Pistorius zdůraznil, že evropským členům Severoatlantické aliance v oblasti dálkových zbraní chybějí kapacity a že je nutné jednat rychle. „Těžíme přitom ze zkušeností Ukrajinců z bojiště. Zároveň plánujeme využít platformu Brave1 k podpoře vývojářů, kteří dokážou představit perspektivní inovace,“ uvedl Pistorius.

    Součástí širší spolupráce mají být i další společné projekty. Německo oznámilo financování dodávek raket Patriot, nové odpalovací systémy IRIS-T a spolupráci na výrobě střednědobých a dálkových dronů. Plánuje se také vytvoření společného podniku, jehož cílem bude produkce tisíců bezpilotních prostředků.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

