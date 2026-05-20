Ministři obrany těchto zemí se sešli v Lucembursku a oznámili záměr užší koordinace například v oblasti satelitů, vesmírného průzkumu nebo ochrany kritické infrastruktury. Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse se vesmír stává stále důležitější součástí evropské bezpečnosti.
Spolupráce má pomoci hlavně se sdílením informací, technologickým vývojem a lepší koordinací obranných systémů. Evropské státy v posledních letech stále více řeší možné hrozby spojené se satelity, kyberútoky nebo narušením komunikačních systémů.
Debata o evropské bezpečnosti ve vesmíru sílí i kvůli rostoucímu napětí mezi světovými mocnostmi. Evropské země se snaží snížit závislost na Spojených státech a zároveň reagovat na aktivity Ruska a Číny.
Zdroj: Euractiv (Belgie)