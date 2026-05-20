Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německy mluvící země chtějí posílit vojenskou spolupráci ve vesmíru

    20. května 2026  16:50
    Německo, Rakousko a Švýcarsko chtějí více spolupracovat v oblasti vojenského využití vesmíru.  

    Berlínský letecký veletrh ILA - Vystavovatelé zabrali plochu o rozloze 250 tisíc čtverečných metrů. Tradičním lákadlem je expozice vesmírných technologií. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Ministři obrany těchto zemí se sešli v Lucembursku a oznámili záměr užší koordinace například v oblasti satelitů, vesmírného průzkumu nebo ochrany kritické infrastruktury. Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse se vesmír stává stále důležitější součástí evropské bezpečnosti.

    Spolupráce má pomoci hlavně se sdílením informací, technologickým vývojem a lepší koordinací obranných systémů. Evropské státy v posledních letech stále více řeší možné hrozby spojené se satelity, kyberútoky nebo narušením komunikačních systémů.

    Debata o evropské bezpečnosti ve vesmíru sílí i kvůli rostoucímu napětí mezi světovými mocnostmi. Evropské země se snaží snížit závislost na Spojených státech a zároveň reagovat na aktivity Ruska a Číny.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

