Operace proběhla krátce před úterním jednáním Severoatlantické rady, jež má řešit jiný incident: v pátek tři ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm dvanáct minut. Tallinn označil událost za bezprecedentní provokaci a požádal o konzultace podle článku 4 Severoatlantické smlouvy. Moskva porušení popírá, estonské ministerstvo zahraničí si však předvolalo ruského vedoucího diplomatické mise v zahraničí a incident odsoudily i další evropské vlády.
Napětí na východním křídle Aliance zvyšují i další případy: Rumunsko zachytilo ruský dron a Polsko oznámilo, že sestřelilo několik bezpilotních letounů během útoku na Ukrajinu. Podle Kyjeva jde o test odhodlání Západu, zatímco analytici upozorňují, že narušování hranic slouží Moskvě i k průzkumu reakcí NATO.
Zdroj: Al Jazeera(Katar)