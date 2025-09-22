natoaktual.cz

    22. září 2025  16:00
    Německé letectvo v neděli oznámilo, že na příkaz Severoatlantické aliance vyslalo dvě stíhačky Eurofighter k identifikaci ruského průzkumného letounu, který letěl bez letového plánu a rádiového spojení v neutrálním vzdušném prostoru nad Baltským mořem. „Šlo o ruský Il-20M. Po vizuálním potvrzení jsme předali doprovod našim švédským partnerům v NATO a vrátili se na základnu Rostock-Laage,“ uvedlo velení.  

    Eurofighter Typhoon německých vzdušných sil | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Operace proběhla krátce před úterním jednáním Severoatlantické rady, jež má řešit jiný incident: v pátek tři ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm dvanáct minut. Tallinn označil událost za bezprecedentní provokaci a požádal o konzultace podle článku 4 Severoatlantické smlouvy. Moskva porušení popírá, estonské ministerstvo zahraničí si však předvolalo ruského vedoucího diplomatické mise v zahraničí a incident odsoudily i další evropské vlády.

    Napětí na východním křídle Aliance zvyšují i další případy: Rumunsko zachytilo ruský dron a Polsko oznámilo, že sestřelilo několik bezpilotních letounů během útoku na Ukrajinu. Podle Kyjeva jde o test odhodlání Západu, zatímco analytici upozorňují, že narušování hranic slouží Moskvě i k průzkumu reakcí NATO.

    Zdroj: Al Jazeera(Katar)

    vst; natoaktual.cz

