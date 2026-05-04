Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Německo považuje stažení amerických vojáků za předvídatelné

    4. května 2026  16:39
    Německý ministr obrany Boris Pistorius označil rozhodnutí Spojených států stáhnout z Německa pět tisíc vojáků za předvídatelné.  

    Německý ministr obrany Boris Pistorius | foto: NATO Photos

    Zároveň ale zdůraznil, že přítomnost amerických sil v Evropě, zvláště v Německu, je v zájmu obou stran. Severoatlantická aliance uvedla, že s Washingtonem jedná o podrobnostech rozhodnutí.

    Americký prezident Donald Trump následně prohlásil, že počet amerických vojáků bude snížen výrazněji než o pět tisíc, podrobnosti však neuvedl. Krok přišel po sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který kritizoval americký postup při jednáních s Íránem. Americké síly v Německu přitom tvoří největší kontingent USA v Evropě.

    Rozhodnutí vyvolalo obavy z oslabení Severoatlantické aliance. „Největší hrozbou pro transatlantické společenství nejsou jeho vnější nepřátelé, ale pokračující rozklad naší aliance,“ varoval v sobotu polský premiér Donald Tusk. „Musíme všichni udělat vše pro to, abychom tento katastrofální trend zvrátili,“ dodal. Někteří američtí republikánští zákonodárci pak označili stažení brigády za znepokojivé. „Namísto úplného stažení sil z kontinentu je v zájmu USA udržet v Evropě silný odstrašující potenciál,“ uvedli senátor Roger Wicker a kongresman Mike Rogers, předsedové výborů pro ozbrojené síly Senátu a Sněmovny reprezentantů. Pistorius uvedl, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou bezpečnost a Německo proto navyšuje obranné výdaje. „Německo je na správné cestě,“ řekl.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

