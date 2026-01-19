natoaktual.cz

    Německý průzkumný tým ukončil misi v Grónsku

    19. ledna 2026  10:57
    Německý vojenský průzkumný tým o patnácti příslušnících po dvou dnech opustil Grónsko.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Podle agentury DPA a deníku Die Welt mluvčí operačního velení zdůraznil, že průzkum nebyl předčasně ukončen, ale splněn podle zadání a jeho výsledky byly označeny za uspokojivé.

    Není jasné, zda rozhodnutí o odjezdu souviselo s hrozbami cel, které vůči několika evropským zemím, včetně Německa, vyslovil americký prezident Donald Trump. Tyto výroky zazněly v kontextu sporu o budoucí postavení Grónska a reakce evropských států, jež v posledních týdnech posilují svou vojenskou přítomnost na ostrově prostřednictvím cvičení a průzkumných aktivit.

    Trump opakovaně prohlašuje, že Grónsko by mělo přejít pod kontrolu USA kvůli údajným hrozbám ze strany Ruska a Číny. Po oznámení možných cel evropští lídři avizovali koordinovanou reakci. Grónsko, autonomní území v rámci Dánského království, zůstává strategicky významné kvůli své poloze i nerostným zdrojům.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

