Tento krok reaguje na snahy bundeswehru navýšit počet vojáků, přičemž povinné vojenské odvody byly zrušeny v roce 2011. Mladé ženy mohou dotazník vyplnit dobrovolně.

V roce 2025 dosáhne v Německu věku 18 let asi 300 000 mladých mužů, kteří by nově museli v dotazníku vyjádřit, zda mají zájem o službu v bundeswehru. Armáda nyní čelí problémům s doplňováním svých řad a doufá, že do roku 2030 zvýší počet vojáků z nynějších 180 tisíc na 203 tisíc, s podporou dalších 60 tisíc záložníků. Tento záměr se zakládá i na obavách z rostoucí ruské agrese a potřeby posílení obranných kapacit.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)