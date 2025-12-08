natoaktual.cz

    Německo objednává další tankovou munici Rheinmetallu za stovky milionů eur

    8. prosince 2025  11:02
    Německý bundeswehr znovu využil rámcovou smlouvu s koncernem Rheinmetall a objednal další 120mm tankovou munici pro hlavní bojové tanky Leopard 2.  

    Dělostřelecká munice 155mm | foto: CSG

    Zakázka má hodnotu několika set milionů eur a zahrnuje jak bojové, tak cvičné náboje kalibru 120 × 570 mm.

    Rámcová smlouva byla rozšířena už v červenci 2023, kdy její celková hodnota vzrostla na zhruba čtyři miliardy eur a platí do konce roku 2030. Bundeswehr může v jejím rámci nakoupit několik set tisíc kusů munice různých typů, což odráží snahu doplnit zásoby a výrazně je navýšit v reakci na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě.

    Nová objednávka potvrzuje roli Rheinmetallu jako klíčového dodavatele munice pro německou armádu i pro další státy využívající tanky Leopard s 120mm hlavní. Firma je v tomto segmentu dominantním výrobcem a zakázka zároveň signalizuje, že munice se stávala kritickým slabým místem evropských armád, které se nyní snaží kapacity rychle obnovit.

    Zdroj: EDR Magazine (Francie)

