Zakázka má hodnotu několika set milionů eur a zahrnuje jak bojové, tak cvičné náboje kalibru 120 × 570 mm.
Rámcová smlouva byla rozšířena už v červenci 2023, kdy její celková hodnota vzrostla na zhruba čtyři miliardy eur a platí do konce roku 2030. Bundeswehr může v jejím rámci nakoupit několik set tisíc kusů munice různých typů, což odráží snahu doplnit zásoby a výrazně je navýšit v reakci na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě.
Nová objednávka potvrzuje roli Rheinmetallu jako klíčového dodavatele munice pro německou armádu i pro další státy využívající tanky Leopard s 120mm hlavní. Firma je v tomto segmentu dominantním výrobcem a zakázka zároveň signalizuje, že munice se stávala kritickým slabým místem evropských armád, které se nyní snaží kapacity rychle obnovit.
Zdroj: EDR Magazine (Francie)