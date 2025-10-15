natoaktual.cz

    15. října 2025  15:38
    Vládní koalice kancléře Friedricha Merze se nedokázala dohodnout na návrhu nové formy vojenské služby, a plánovanou tiskovou konferenci proto na poslední chvíli zrušila. Křesťanští demokraté (CDU) a sociální demokraté (SPD) původně podpořili návrh kombinující dobrovolné odvody s losováním v případě, že by se nepřihlásil dostatek zájemců.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Inspirací byl dánský model. Berlín plánuje do několika let zvýšit počet vojáků z 180 000 na 260 000.

    Podle německých médií se však část sociálních demokratů proti loterijnímu principu postavila, což vedlo ke krachu dohody. Politik CDU Norbert Röttgen z neúspěchu obvinil ministra obrany Borise Pistoria, který podle něj „uvedl vlastní poslanecký klub do chaosu“. Pistorius naopak označil návrh za nápad Unie a netajil se zklamáním z vývoje jednání.

    Neshody odhalily křehkost Merzovy koalice a rozdílné postoje k obnovení branné povinnosti. Zatím není jasné, zda se návrh zákona o vojenské službě bude ve Spolkovém sněmu projednávat podle plánu.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    vst; natoaktual.cz

