Inspirací byl dánský model. Berlín plánuje do několika let zvýšit počet vojáků z 180 000 na 260 000.
Podle německých médií se však část sociálních demokratů proti loterijnímu principu postavila, což vedlo ke krachu dohody. Politik CDU Norbert Röttgen z neúspěchu obvinil ministra obrany Borise Pistoria, který podle něj „uvedl vlastní poslanecký klub do chaosu“. Pistorius naopak označil návrh za nápad Unie a netajil se zklamáním z vývoje jednání.
Neshody odhalily křehkost Merzovy koalice a rozdílné postoje k obnovení branné povinnosti. Zatím není jasné, zda se návrh zákona o vojenské službě bude ve Spolkovém sněmu projednávat podle plánu.
Zdroj: Euronews (Francie)