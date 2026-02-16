Zatímco během působení Baracka Obamy považovala velká většina Němců USA za spolehlivého partnera a podle průzkumů mu důvěřovalo až 93 procent dotázaných, po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa se situace zásadně změnila. Ke konci jeho prvního mandátu mu věřilo už jen kolem deseti procent respondentů a ani během druhého funkčního období se tento obraz výrazně nezlepšil. Podle průzkumů dnes velká část Němců hodnotí vztahy s USA jako špatné.
Nové šetření institutu Allensbach navíc ukazuje, že zhruba dvě třetiny Němců nyní řadí USA mezi největší hrozby pro světový mír po boku Ruska a Číny. Změna souvisí především s politikou Trumpa a jeho výroky o Severoatlantické alianci a Evropě. V Německu se tak stále častěji objevuje názor, že Spojené státy už nejsou spolehlivým spojencem, a jen menší část lidí věří, že by USA v případě napadení evropského člena NATO poskytly vojenskou pomoc.
Negativní dopady jsou patrné i v ekonomice a cestovním ruchu. Americká cla zasáhla německé firmy, jejichž export do USA klesl, a podniky omezily investice kvůli nejisté obchodní politice. „Podmínky pro podnikání se výrazně zhoršily. „Nálada mezi německými firmami se v průběhu roku celkově výrazně zhoršila,“ řekl Roland Rohde, expert na USA z agentury Germany Trade and Invest, státní agentury pro podporu zahraničního obchodu a investic.
Zároveň ubylo německých turistů mířících do USA, mimo jiné kvůli přísnějším vstupním podmínkám a obavám z imigračních opatření. Přesto článek připomíná, že důvěra se v minulosti dokázala po změnách v Bílém domě znovu obnovit. „USA mají image, která představuje svobodu a individualitu. Ale dovolenkáři nechtějí vidět národní gardu hlídkující v Los Angeles a razie proti migrantům,“ řekl letecký expert Heinrich Grossbongardt německému ekonomickému týdeníku Wirtschaftswoche.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)