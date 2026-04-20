    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo: muži potřebují povolení armády pro delší pobyt v zahraničí

    20. dubna 2026  17:53
    V Německu začal na počátku roku 2026 platit nový zákon o vojenské službě, podle něhož musí muži ve věku 18 až 45 let získat souhlas bundeswehru, pokud chtějí odjet do zahraničí na déle než tři měsíce.  

    Cvičení německého Bundeswehru | foto: @Bw_Einsatz

    Opatření se vztahuje například na studium, práci i cestování a jeho cílem je posílit přehled armády o občanech v případě krize.

    Podle mluvčího bundeswehru má armáda v případě konfliktu vědět, kolik mužů se dlouhodobě nachází mimo zemi. Povolení však musí být zpravidla vydáno, pokud se během daného období nepředpokládá vojenská služba. „Vzhledem k tomu, že vojenská služba je podle současného práva založena výhradně na dobrovolnosti, tato povolení musí být zpravidla vydána,“ uvedl mluvčí. Ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že pracuje na výjimkách, přičemž není jasné, jaké postihy by hrozily při porušení pravidla.

    Nová legislativa má zvýšit počet vojáků zhruba ze 180 tisíc na 260 tisíc do roku 2035. Zachovává zatím dobrovolnou službu, zároveň ale zavádí povinnost pro osmnáctileté muže vyplňovat dotazník a od roku 2027 podstoupit zdravotní test, který má určit jejich případnou způsobilost k odvodu.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

