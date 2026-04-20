Opatření se vztahuje například na studium, práci i cestování a jeho cílem je posílit přehled armády o občanech v případě krize.
Podle mluvčího bundeswehru má armáda v případě konfliktu vědět, kolik mužů se dlouhodobě nachází mimo zemi. Povolení však musí být zpravidla vydáno, pokud se během daného období nepředpokládá vojenská služba. „Vzhledem k tomu, že vojenská služba je podle současného práva založena výhradně na dobrovolnosti, tato povolení musí být zpravidla vydána,“ uvedl mluvčí. Ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že pracuje na výjimkách, přičemž není jasné, jaké postihy by hrozily při porušení pravidla.
Nová legislativa má zvýšit počet vojáků zhruba ze 180 tisíc na 260 tisíc do roku 2035. Zachovává zatím dobrovolnou službu, zároveň ale zavádí povinnost pro osmnáctileté muže vyplňovat dotazník a od roku 2027 podstoupit zdravotní test, který má určit jejich případnou způsobilost k odvodu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)