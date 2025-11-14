Podle plánu, jehož cílem je modernizovat oslabenou armádu, budou muset mladí němečtí muži od příštího roku prokázat svou připravenost sloužit a podstoupit lékařskou prohlídku.
Stát nabídne finanční i jiné pobídky na podporu dobrovolného náboru. Pokud se však nepodaří získat dostatečný počet vojáků, vláda znovu zváží zavedení celostátní povinné služby. Ženy budou k dobrovolné účasti rovněž motivovány, avšak nebudou povinny absolvovat řízení u odvodové komise.
Německo má v současnosti něco přes 180 000 uniformovaných vojáků. Do roku 2029 by měl jejich počet vzrůst na zhruba 270 000 a dalších 200 000 lidí by mělo být k dispozici v rámci záloh. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že Německo musí být do té doby „kriegstüchtig“ – tedy „válečně připraveno“.
Pistorius je přesvědčen, že nový dobrovolný model bude fungovat. Odvolává se přitom na zkušenosti ze severní Evropy, kde se dobrovolná služba osvědčila. Dodal, že povinná služba bude představovat krajní možnost, zatímco snaha vytvořit atraktivní službu má posílit důvěru v obranyschopnost země.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)