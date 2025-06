Politici Křesťanskodemokratické unie (CDU) upozorňují, že dobrovolný nábor do bundeswehru nestačí k naplnění požadavků na obranu, a to zejména v kontextu závazků vůči Severoatlantické alianci.

Nový model pro nábor do řad německých ozbrojených sil bude stále fungovat na dobrovolnosti, ale jeho úkolem bude identifikovat mladé občany se zájmem o službu a motivovat je k dobrovolnému uzavření krátkodobé vojenské smlouvy. Dohoda o novém náborovém modelu do řad bundeswehru mezi CDU a sociálními demokraty tak ponechá prostor ke změně jazyka, pokud to bude třeba, z „dobrovolné“ služby na „povinnou“.

Ministr obrany Boris Pistorius zatím nový model dobrovolné vojenské služby podpořil, ale nevylučuje, že v budoucnu může být povinný. „Německo momentálně nemá dostatek kasáren, vybavení ani infrastruktury, aby zvládlo nápor branců,“ uvedl mluvčí SPD Falko Droßmann.

Německo musí pro zavedení branné povinnosti nejprve vybudovat odpovídající kapacity. Podle odhadů německé ozbrojené síly potřebují až 260 tisíc vojáků pro naplnění svých vojenských závazků. Armádní odbory varují, že bez návratu k branné povinnosti nebude možné tyto cíle splnit.

Zdroj: Politico (Belgie)