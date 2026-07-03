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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo posílá na frontu drony s umělou inteligencí

    3. července 2026  18:31
    Německý zbrojařský startup Helsing dodává ukrajinské armádě tisíce pokročilých dronů HX-2 vybavených umělou inteligencí.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    Projekt financuje německá vláda, která s firmou zároveň uzavřela rozsáhlý kontrakt na dodávky technologií pro vlastní ozbrojené síly. Bezpilotní letouny jsou nasazovány v okolí Pokrovska na východní Ukrajině, kde útočí na ruské logistické trasy. Přestože západní média na začátku roku upozorňovala na technické potíže při testování, výrobce tato tvrzení odmítl a na dalším vývoji systémů spolupracuje s ukrajinskými vojáky přímo na frontě.

    Hlavní předností dronů HX-2 je pokročilý systém umělé inteligence, který dokáže identifikovat a sledovat cíl. Konečné rozhodnutí o útoku však zůstává na operátorovi, po jehož potvrzení dron pokračuje v letu autonomně. Podle ukrajinských operátorů přispívá nová konstrukce se čtyřmi předními motory k vysoké rychlosti a obratnosti, díky čemuž může HX-2 překonávat i ruské kamikadze drony Lancet. Stejně jako většina současných bezpilotních prostředků však zůstává zranitelný vůči elektronickému rušení, které může narušit jeho spojení s operátorem nebo navigaci.

    Nasazení nové techniky v bojových podmínkách provázejí i technické komplikace. Vojáci hlásí občasné výpadky spojení při startu nebo problémy s navigací za nepříznivého počasí. Výrobce proto průběžně upravuje software podle zpětné vazby od ukrajinských operátorů přímo z fronty. Stejným způsobem byl vylepšen i starší model HF-1, který po sérii softwarových úprav dosáhl v pokrovském sektoru více než padesátiprocentní úspěšnosti zásahů. Ukrajinské velení proto plánuje německé technologie využívat i nadále.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    maj; natoaktual.cz

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