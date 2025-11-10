Letoun bude umístěn na základně Nordholz v severním Německu a nasazován i z britských, norských a islandských základen při hlídkách nad Baltským mořem, Severním mořem a severním Atlantikem. Do roku 2028 má Německo obdržet celkem osm těchto letadel v hodnotě 3,1 miliardy eur, která nahradí zastaralou flotilu P-3C Orion.
Poseidon je vybaven pokročilými radary, senzory a může nést torpéda i protilodní střely Harpoon. „P-8 dlouhodobě posílí naše schopnosti v oblasti námořního průzkumu, globálního dohledu nad mořem a zejména detekce a likvidace nepřátelských ponorek,“ uvedl pro místní média inspektor německého námořnictva Jan Christian Kaack.
Pořízení stroje zapadá do širší snahy Německa modernizovat ozbrojené síly v reakci na zvýšené hrozby z Ruska a napětí v Baltském moři. „Příchod P-8A představuje zásadní krok vpřed v našich námořních schopnostech. Tento letoun zvyšuje naši připravenost a zajišťuje, že dokážeme čelit bezpečnostním výzvám dneška i zítřka,“ dodal mluvčí německého námořnictva.
Zdroj: TVP World (Polsko)