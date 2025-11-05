natoaktual.cz

    Německo navýší pomoc Ukrajině o tři miliardy eur

    5. listopadu 2025  16:03
    Německo plánuje v roce 2026 zvýšit svou finanční podporu Ukrajině o další tři miliardy eur.  

    Německý kancléř Friedrich Merz | foto: @CDU

    Bundestag ve svém rozpočtu na rok 2026 již vyčlenil 8,5 miliardy pro Ukrajinu. Dodatečné prostředky, zahrnuté v konečných úpravách německého rozpočtu, mají pokrýt výdaje na dělostřelectvo, drony, obrněná vozidla a dva systémy protivzdušné obrany Patriot.

    Podle ministerstva financí Německo hodlá pokračovat v podpoře Ukrajiny tak dlouho, jak bude nutné k její obraně proti ruské agresi. Kancléř Friedrich Merz plány plně podporuje. Očekává se tedy, že dodatečné 3 miliardy pro Ukrajinu budou schváleny.

    Od začátku ruské invaze poskytlo Německo zhruba 40 miliard eur, což ho dělá největším evropským přispěvatelem vojenské pomoci Kyjevu.

    Zdroj: Yahoo!News (USA)

    asš; natoaktual.cz

