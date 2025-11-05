Bundestag ve svém rozpočtu na rok 2026 již vyčlenil 8,5 miliardy pro Ukrajinu. Dodatečné prostředky, zahrnuté v konečných úpravách německého rozpočtu, mají pokrýt výdaje na dělostřelectvo, drony, obrněná vozidla a dva systémy protivzdušné obrany Patriot.
Podle ministerstva financí Německo hodlá pokračovat v podpoře Ukrajiny tak dlouho, jak bude nutné k její obraně proti ruské agresi. Kancléř Friedrich Merz plány plně podporuje. Očekává se tedy, že dodatečné 3 miliardy pro Ukrajinu budou schváleny.
Od začátku ruské invaze poskytlo Německo zhruba 40 miliard eur, což ho dělá největším evropským přispěvatelem vojenské pomoci Kyjevu.
Zdroj: Yahoo!News (USA)