    Německý plán pro možnou válku s Ruskem: zbraně ani počty vojáků nemusí rozhodnout

    1. prosince 2025  14:54
    Před zhruba dvěma a půl lety se v berlínských kasárnách Julia Lebera sešla skupina německých vojenských důstojníků, aby vypracovala tajný plán pro případ války s Ruskem.  

    Německá armáda. | foto: @bundeswehrInfo

    Dnes spěchají, aby ho uvedli do praxe. Tajný dokument v německých ozbrojených silách známý jako Oplan Deu má 1 200 stran a popisuje, jak by až 800 tisíc německých, amerických a dalších jednotek Severoatlantické aliance bylo přepravováno na východ k frontové linii.

    Vykresluje přístavy, řeky, železnice a silnice, po nichž by se přesunovaly, a způsoby, jak by byly zásobovány a chráněny. Oplan Deu je dosud nejjasnějším vyjádřením toho, co jeho autoři nazývají „celospolečenským“ přístupem k válce.

    Plán maže hranice mezi civilní a vojenskou sférou, a představuje tím návrat k mentalitě studené války adaptovaný na současné hrozby a možné překážky uvnitř státu a ozbrojených sil. „Cílem je zabránit válce tím, že našim nepřátelům jasně ukážeme, že pokud na nás zaútočí, neuspějí,“ uvedl jeden z autorů Oplan Deu.

    Německo se snaží tento plán uvést do praxe pomocí cvičení. Realizace těchto cvičení odhaluje praktické i legislativní překážky, jako je zastaralá infrastruktura, potřeba obnovit vojenské kapacity a odstranit regulace bránící využívání dronů či rychlým přesunům jednotek. Tyto slabiny by v případě války omezily schopnost armády pohybovat se.

    Mezi největší hrozby podle Oplan Deu patří sabotáže a kyberútoky. Prudký nárůst sabotáží, kyberútoků a narušení vzdušných prostorů zvyšuje tlak na rychlé dokončení a modernizaci logistických a obranných struktur. „Hrozby jsou skutečné. Nejsme ve válce, ale nežijeme ani v míru,“ prohlásil německý kancléř Friedrich Merz.

    Zdroj: The Wall Street Journal (USA)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

