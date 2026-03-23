Výsledek označil za velmi špatný, podle něj však neodpovídá kvalitě kampaně vedené zemským premiérem Alexanderem Schweitzerem.
„Ani strana, ani koalice nyní nepotřebují personální debatu. To by bylo nezodpovědné a já pro to nejsem k dispozici. Vzhledem ke globální situaci a výzvám, kterým v Německu čelíme, máme jiné problémy. Musíme se soustředit na práci ve vládě,“ uvedl Pistorius. Jeho vyjádření přichází po výzvách k obměně vedení, které zazněly mimo jiné od poslankyně Doris Schröder-Köpf. SPD navíc utrpěla další ztrátu, když Zelení zvítězili v komunálních volbách v Mnichově.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)