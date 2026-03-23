natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pistorius odmítl výzvy, aby se stal předsedou SPD

    23. března 2026  15:45
    Německý ministr obrany Boris Pistorius odmítl výzvy k zásadní obměně vedení sociální demokracie (SPD) po výrazné volební porážce v Porýní-Falci, kde strana po 35 letech přišla o první místo ve prospěch křesťanských demokratů kancléře Friedricha Merze.  

    Německý ministr obrany Boris Pistorius | foto: NATO Photos

    Výsledek označil za velmi špatný, podle něj však neodpovídá kvalitě kampaně vedené zemským premiérem Alexanderem Schweitzerem.

    „Ani strana, ani koalice nyní nepotřebují personální debatu. To by bylo nezodpovědné a já pro to nejsem k dispozici. Vzhledem ke globální situaci a výzvám, kterým v Německu čelíme, máme jiné problémy. Musíme se soustředit na práci ve vládě,“ uvedl Pistorius. Jeho vyjádření přichází po výzvách k obměně vedení, které zazněly mimo jiné od poslankyně Doris Schröder-Köpf. SPD navíc utrpěla další ztrátu, když Zelení zvítězili v komunálních volbách v Mnichově.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media