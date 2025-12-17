natoaktual.cz

    Německo ukončilo misi systému Patriot v Polsku

    17. prosince 2025  16:58
    Německé ministerstvo obrany oznámilo, že jednotky protivzdušné a protiraketové obrany dokončily podle plánu nasazení v Polsku a baterie systému Patriot byly staženy zpět na území Německa.  

    ilustrační foto. | foto: Nizozemské ministerstvo obrany

    Berlín zároveň zdůraznil, že i po relokaci těchto systémů bude dál významně přispívat k obraně východního křídla Severoatlantické aliance a k ochraně spojenců jinými formami podpory.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    natoaktual.cz

