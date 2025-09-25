Narušení aliančního vzdušného prostoru ruskými drony a letouny vyvolalo obavy, že se Moskva opravdu chystá k útoku na NATO v následujících několika letech.
Podle vrchního německého armádního lékaře Ralfa Hoffmanna by ranění byli nejprve stabilizováni na frontě a následně transportováni do Německa, kde by péči poskytovaly převážně civilní nemocnice. K tomu, aby se tento scénář mohl uskutečnit, bude potřeba asi 15 tisíc nemocničních lůžek z celkové kapacity 440 tisíc.
Německo se snaží lékařský výcvik svých vojáků co nejvíce přizpůsobit zkušenostem z války na Ukrajině.
„Povaha války se na Ukrajině dramaticky změnila,“ uvedl Hoffmann a poukázal na posun od střelných zranění k poraněním způsobeným výbuchy a drony. Masivní nasazení dronů na frontě zpomaluje evakuaci raněných. Bundeswehr má v současnosti kolem 15 tisíc příslušníků zdravotnické služby. Jejich počet by se měl navýšit.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)