    Německo připravuje „traumaplán“ pro případ války mezi Ruskem a NATO

    25. září 2025  13:24
    Německé ozbrojené síly připravují traumatologický plán, který v případě rozsáhlého konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem umožní ošetření až tisíce zraněných vojáků denně.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Narušení aliančního vzdušného prostoru ruskými drony a letouny vyvolalo obavy, že se Moskva opravdu chystá k útoku na NATO v následujících několika letech.

    Podle vrchního německého armádního lékaře Ralfa Hoffmanna by ranění byli nejprve stabilizováni na frontě a následně transportováni do Německa, kde by péči poskytovaly převážně civilní nemocnice. K tomu, aby se tento scénář mohl uskutečnit, bude potřeba asi 15 tisíc nemocničních lůžek z celkové kapacity 440 tisíc.

    Německo se snaží lékařský výcvik svých vojáků co nejvíce přizpůsobit zkušenostem z války na Ukrajině.

    „Povaha války se na Ukrajině dramaticky změnila,“ uvedl Hoffmann a poukázal na posun od střelných zranění k poraněním způsobeným výbuchy a drony. Masivní nasazení dronů na frontě zpomaluje evakuaci raněných. Bundeswehr má v současnosti kolem 15 tisíc příslušníků zdravotnické služby. Jejich počet by se měl navýšit.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

