Společné německo-nizozemské velitelství známé jako 1GNC má v následujících měsících převzít velitelskou roli v oblasti Estonska a Lotyšska. V případě potřeby může řídit až 50 000 vojáků. Jeho úkolem bude plánování a vedení vojenských cvičení, příprava na možné krizové scénáře i velení silám v případě vypuknutí konfliktu.
Německo-nizozemský sbor má stálé velitelství v německém Münsteru a do misí NATO je vysílán podle potřeby. Dosud síly NATO v Pobaltí spadaly pod velení velitelství v polském Štětíně. Nové velitelství má Alianci poskytnout větší kapacity a umožnit rychlejší reakci.
Podle německého ministerstva obrany tím Německo společně s Nizozemskem ukazuje ochotu převzít větší odpovědnost za obranu východního křídla NATO.
Zdroj: Euronews (Francie)