    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo a Nizozemsko zřídí v Pobaltí nové velitelství NATO

    29. května 2026  22:03
    Německo a Nizozemsko letos zřídí v Pobaltí společné taktické velitelství, které bude pomáhat řídit síly na východním křídle Severoatlantické aliance a posilovat odstrašení vůči Rusku.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Společné německo-nizozemské velitelství známé jako 1GNC má v následujících měsících převzít velitelskou roli v oblasti Estonska a Lotyšska. V případě potřeby může řídit až 50 000 vojáků. Jeho úkolem bude plánování a vedení vojenských cvičení, příprava na možné krizové scénáře i velení silám v případě vypuknutí konfliktu.

    Německo-nizozemský sbor má stálé velitelství v německém Münsteru a do misí NATO je vysílán podle potřeby. Dosud síly NATO v Pobaltí spadaly pod velení velitelství v polském Štětíně. Nové velitelství má Alianci poskytnout větší kapacity a umožnit rychlejší reakci.

    Podle německého ministerstva obrany tím Německo společně s Nizozemskem ukazuje ochotu převzít větší odpovědnost za obranu východního křídla NATO.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

